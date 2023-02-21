Голодухин Александр Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1894
Отец: Голодухин Михаил Иванов
Мать: не указана
Ранение
02.03.1917 ст.
В 1914 году астраханский «Казенный винный завод» закрывается, в здании размещается военный госпиталь... https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital682840/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%93%D... Показать все
Смерть
Неизвестно
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