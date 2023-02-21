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Голодухин Александр Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1894

Отец: Голодухин Михаил Иванов

Мать: не указана

Ранение
02.03.1917 ст.
В 1914 году астраханский «Казенный винный завод» закрывается, в здании размещается военный госпиталь... https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital682840/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%93%D... Показать все
Смерть
Неизвестно
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