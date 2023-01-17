Ульяна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1831
Дата смерти10.09.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Сын: Голодухин Михаил Иванович
Отец ребёнка: Голодухин Иван Петров
Рождение ребёнка
10.11.1862
Сын: Голодухин Александр Иванович
Отец ребёнка: Голодухин Иван Петров
Восп: мещанин Филонт Филатов
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Голодухин Иван Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Отец ребёнка: Голодухин Иван Петров
Восп: Павел Андреев Голодухин сын, девица Мария Васильева Седова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
10.09.1917