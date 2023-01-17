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Ульяна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1831

Дата смерти

10.09.1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Голодухин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Голодухин Иван Петров

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.11.1862

Сын: Голодухин Александр Иванович

Отец ребёнка: Голодухин Иван Петров

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: мещанин Филонт Филатов
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Голодухин Иван Петров

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Сын: Голодухин Андрей Иванов

Отец ребёнка: Голодухин Иван Петров

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Восп: Павел Андреев Голодухин сын, девица Мария Васильева Седова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голодухин Иван Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
10.09.1917
Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
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