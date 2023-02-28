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Голодухин Андрей Иванов

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Место рождения

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область

Дата рождения

16.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1878

Отец: Голодухин Иван Петров

Мать: Ульяна Григорьева

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Восп: сын его Александр Иванов и дочь девица Анна Иванова
Место жительства
1895
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
04.02.1907

Жена: Голодухина Александра Александровна

поруч: д. Блудово Александр Иванов Голодухин
Рождение ребёнка
12.12.1907

Сын: Голодухин Павел Андреев

Мать ребёнка: Голодухина Александра Александровна

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Восп: Николай Михайлов Голодухин и девица Ираида Андреева Голодухина
Рождение ребёнка
15.09.1912

Сын: Голодухин Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Голодухина Александра Александровна

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Восп; Контантин Алексеев Голодухин
Рождение ребёнка
30.09.1916

Дочь: Зинаида Андреевна

Мать ребёнка: Голодухина Александра Александровна

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Восп: Павел Андреев Голодухин сын, девица Мария Васильева Седова
Образование
Неизвестно
маляр подмастерье проживает в Санкт Петербурге
Смерть
Неизвестно
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