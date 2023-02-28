Голодухин Андрей Иванов
Место рождения
Дата рождения16.10.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1878
Отец: Голодухин Иван Петров
Мать: Ульяна Григорьева
Восп: сын его Александр Иванов и дочь девица Анна Иванова
Место жительства
1895
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
04.02.1907
поруч: д. Блудово Александр Иванов Голодухин
Рождение ребёнка
12.12.1907
Мать ребёнка: Голодухина Александра Александровна
Восп: Николай Михайлов Голодухин и девица Ираида Андреева Голодухина
Рождение ребёнка
15.09.1912
Сын: Голодухин Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Голодухина Александра Александровна
Восп; Контантин Алексеев Голодухин
Рождение ребёнка
30.09.1916
Дочь: Зинаида Андреевна
Мать ребёнка: Голодухина Александра Александровна
Восп: Павел Андреев Голодухин сын, девица Мария Васильева Седова
Образование
Неизвестно
маляр подмастерье проживает в Санкт Петербурге
Смерть
Неизвестно