Голодухина Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голодухина Екатерина Михайловна

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Место рождения

Миглеево, Вятская волость, Даниловский уезд

Дата рождения

Вычислено 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1858 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Миглеево, Вятская волость, Даниловский уезд
Бракосочетание
06.02.1883

Муж: Голодухин Михаил Иванович

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.11.1883

Сын: Голодухин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Голодухин Михаил Иванович

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: брат его Александр и сестра Анна Ивановы
Смерть
Неизвестно
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