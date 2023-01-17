Голодухина Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1883
Рождение ребёнка
15.11.1883
Сын: Голодухин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Голодухин Михаил Иванович
Восп: брат его Александр и сестра Анна Ивановы
Смерть
Неизвестно