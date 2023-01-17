Голодухин Петр Кондратьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1803
Отец: Голодухин Кондрат Васильев
Мать: Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
16.07.1828
Мать ребёнка: Надежда Митрофанова
Восп: дьячок села Бородино Дмитрий Алексеев
Рождение ребёнка
29.04.1834
Мать ребёнка: Авдотья Григорьева
Восп: Иван Артемонов и сестра Агрофена
Бракосочетание
19.01.1847
Жена: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
22.11.1847
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
05.07.1849
Сын: Голодухин Афанасий Петров
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Митрофанова
Смерть
Неизвестно