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Голодухин Петр Кондратьев

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Место рождения

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: Голодухин Кондрат Васильев

Мать: Екатерина Васильева

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.07.1828

Сын: Голодухин Борис Петров

Мать ребёнка: Надежда Митрофанова

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Восп: дьячок села Бородино Дмитрий Алексеев
Рождение ребёнка
29.04.1834

Сын: Голодухин Иван Петров

Мать ребёнка: Авдотья Григорьева

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: Иван Артемонов и сестра Агрофена
Бракосочетание
19.01.1847

Жена: Пелагея Федорова

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.11.1847

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.07.1849

Сын: Голодухин Афанасий Петров

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Митрофанова

Смерть
Неизвестно
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