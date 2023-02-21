Надежда Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Митрофанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1828

Сын: Голодухин Борис Петров

Отец ребёнка: Голодухин Петр Кондратьев

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Восп: дьячок села Бородино Дмитрий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голодухин Петр Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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