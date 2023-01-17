Пелагея Федорова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1847
Рождение ребёнка
22.11.1847
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Голодухин Петр Кондратьев
Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.07.1849
Сын: Голодухин Афанасий Петров
Отец ребёнка: Голодухин Петр Кондратьев
Смерть
Неизвестно