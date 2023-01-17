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Пелагея Федорова

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Место рождения

Ольховка, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольховка, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
19.01.1847

Муж: Голодухин Петр Кондратьев

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.11.1847

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Голодухин Петр Кондратьев

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.07.1849

Сын: Голодухин Афанасий Петров

Отец ребёнка: Голодухин Петр Кондратьев

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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