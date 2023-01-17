Авдотья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1834
Отец ребёнка: Голодухин Петр Кондратьев
Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: Иван Артемонов и сестра Агрофена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно