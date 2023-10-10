Голодухин Кондрат Васильев
Место рождения
Дата рождения21.09.1777
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1777
Бракосочетание
20.01.1796
Рождение ребёнка
25.12.1803
Сын: Голодухин Петр Кондратьев
Мать ребёнка: Голодухина Екатерина Васильева
Восп: брат его двоюродный Василий Иванов
Рождение ребёнка
20.11.1810
Сын: Голодухин Яков Кондратьев
Мать ребёнка: Голодухина Екатерина Васильева
Восп: Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
09.07.1818
Сын: Голодухин Финоген Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
Восп; Василий Иванов
Смерть
1837
по ревизской сказке 1850 года