Голодухин Кондрат Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолодухин Кондрат Васильев

Голодухин Кондрат Васильев

Место рождения

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.09.1777

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1777

Отец: Голодухин Василий Большой Григорьев

Мать: Голодухина Степанида Михайлова

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
20.01.1796

Жена: Голодухина Екатерина Васильева

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.12.1803

Сын: Голодухин Петр Кондратьев

Мать ребёнка: Голодухина Екатерина Васильева

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: брат его двоюродный Василий Иванов
Рождение ребёнка
20.11.1810

Сын: Голодухин Яков Кондратьев

Мать ребёнка: Голодухина Екатерина Васильева

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Восп: Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
09.07.1818

Сын: Голодухин Финоген Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Восп; Василий Иванов
Смерть
1837
по ревизской сказке 1850 года
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close