Голодухина Степанида Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голодухина Степанида Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.02.1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1743 г.р.

Дети

Вычислено 1763 г.р.
Вычислено 1776 г.р.
Вычислено 1778 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1763

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Голодухин Василий Григорьев

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1776

Дочь: Ульяна Васильева

Отец ребёнка: Голодухин Василий Григорьев

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Сын: Голодухин Кондрат Васильев

Отец ребёнка: Голодухин Василий Григорьев

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голодухин Василий Григорьев

Смерть
01.02.1799
56 лет от чахотки
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