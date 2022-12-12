Голодухина Степанида Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.02.1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1763
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Голодухин Василий Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1776
Дочь: Ульяна Васильева
Отец ребёнка: Голодухин Василий Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Сын: Голодухин Кондрат Васильев
Отец ребёнка: Голодухин Василий Григорьев
Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.1799
56 лет от чахотки