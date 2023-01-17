Голодухин Афиноген Кондратьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1818
Дата смерти22.01.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818
Отец: Голодухин Кондрат Васильев
Мать: Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Дочь: Голодухина Ксения Афиногенова
Мать ребёнка: Елисавета Антонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1840
Дочь: Мария Афиногенова
Мать ребёнка: Елисавета Антонова
Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Сын: Голодухин Алексей Афиногеев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елисавета Антонова
Смерть
22.01.1891
78 лет от водянки