Голодухин Афиноген Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голодухин Афиноген Кондратьев

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Место рождения

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1818

Дата смерти

22.01.1891

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1778 г.р.

Мать

Вычислено 1777 г.р.

Жена

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818

Отец: Голодухин Кондрат Васильев

Мать: Екатерина Васильева

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Дочь: Голодухина Ксения Афиногенова

Мать ребёнка: Елисавета Антонова

Рождение ребёнка
Вычислено 1840

Дочь: Мария Афиногенова

Мать ребёнка: Елисавета Антонова

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Голодухин Алексей Афиногеев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисавета Антонова

Смерть
22.01.1891
Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
78 лет от водянки
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