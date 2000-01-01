Голодухин Алексей Афиногеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848
Отец: Голодухин Афиноген Кондратьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно