Голодухин Алексей Афиногеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голодухин Алексей Афиногеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1818 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848

Отец: Голодухин Афиноген Кондратьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голодухина Екатерина Александрова

Смерть
Неизвестно
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