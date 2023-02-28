Голодухина Екатерина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голодухина Екатерина Александрова

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Место рождения

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1850

Дата смерти

11.07.1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.01.1878

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Голодухин Алексей Афиногеев

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Голодухин Алексей Афиногеев

Никиткино, Даниловский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голодухин Алексей Афиногеев

Смерть
11.07.1897
40 лет от родов
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