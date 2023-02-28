Голодухина Екатерина Александрова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1850
Дата смерти11.07.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1878
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Голодухин Алексей Афиногеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Голодухин Алексей Афиногеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.1897
40 лет от родов