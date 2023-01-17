Елисавета Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Дочь: Голодухина Ксения Афиногенова
Отец ребёнка: Голодухин Афиноген Кондратьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1840
Дочь: Мария Афиногенова
Отец ребёнка: Голодухин Афиноген Кондратьев
Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно