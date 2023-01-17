Елисавета Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисавета Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1818 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Дочь: Голодухина Ксения Афиногенова

Отец ребёнка: Голодухин Афиноген Кондратьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1840

Дочь: Мария Афиногенова

Отец ребёнка: Голодухин Афиноген Кондратьев

Никиткино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голодухин Афиноген Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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