Дерябин Валерий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1927
Дата смерти05.07.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1927
Рождение ребёнка
14.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамаева Зинаида Владимировна
Рождение ребёнка
04.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамаева Зинаида Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1997