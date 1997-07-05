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Дерябин Валерий Дмитриевич

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Место рождения

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.10.1927

Дата смерти

05.07.1997

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1927

Отец: Дерябин Дмитрий Павлович

Мать: Дерябина Апполинария Александровна

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамаева Зинаида Владимировна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамаева Зинаида Владимировна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Зинаида Владимировна

Смерть
05.07.1997
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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