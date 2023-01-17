Дерябин Федор Алексеев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1852
Дата смерти29.04.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852
Отец: Алексей Семенов
Мать: Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
23.07.1877
Сын: Дерябин Александр Федоров
Мать ребёнка: Вера Иванова
Восп: Егор Матвеев, Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Иванова
Смерть
29.04.1909
58 лет рак желудка