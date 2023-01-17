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Дерябин Федор Алексеев

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Место рождения

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1852

Дата смерти

29.04.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852

Отец: Алексей Семенов

Мать: Пелагея Михайлова

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.07.1877

Сын: Дерябин Александр Федоров

Мать ребёнка: Вера Иванова

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: Егор Матвеев, Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Сын: Дерябин Егор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Иванова

Смерть
29.04.1909
58 лет рак желудка
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