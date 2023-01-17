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Вера Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1852 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1877

Сын: Дерябин Александр Федоров

Отец ребёнка: Дерябин Федор Алексеев

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: Егор Матвеев, Евдокия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерябин Федор Алексеев

Смерть
Неизвестно
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