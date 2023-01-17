Вера Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1877
Сын: Дерябин Александр Федоров
Отец ребёнка: Дерябин Федор Алексеев
Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: Егор Матвеев, Евдокия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно