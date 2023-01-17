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Дерябин Александр Федоров

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Место рождения

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1877

Отец: Дерябин Федор Алексеев

Мать: Вера Иванова

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: Егор Матвеев, Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
14.08.1909

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Александра Яковлева

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: Анастасия Павлова Дерябина
Рождение ребёнка
09.04.1914

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Александра Яковлева

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.06.1917

Сын: Дерябин Иван Александрович

Мать ребёнка: Александра Яковлева

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: Григорий Александров, Анна Павлова Дерябина
Военная служба
1917
состоящий на военной службе
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Яковлева

Смерть
Неизвестно
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