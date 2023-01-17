Дерябин Александр Федоров
Место рождения
Дата рождения23.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1877
Отец: Дерябин Федор Алексеев
Мать: Вера Иванова
Восп: Егор Матвеев, Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
14.08.1909
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Александра Яковлева
Восп: Анастасия Павлова Дерябина
Рождение ребёнка
09.04.1914
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Александра Яковлева
Рождение ребёнка
20.06.1917
Сын: Дерябин Иван Александрович
Мать ребёнка: Александра Яковлева
Восп: Григорий Александров, Анна Павлова Дерябина
Военная служба
1917
состоящий на военной службе
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Яковлева
Смерть
Неизвестно