Александра Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерябин Александр Федоров

Рождение ребёнка
14.08.1909

Дочь: (Дерябина) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Дерябин Александр Федоров

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: Анастасия Павлова Дерябина
Рождение ребёнка
13.12.1911

Дочь: (Дерябина) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Дерябин Александр Федоров

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп; дети Дмитрий и Анастасия Павловы Дерябины
Рождение ребёнка
09.04.1914

Дочь: (Дерябина) Александра Александровна

Отец ребёнка: Дерябин Александр Федоров

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.06.1917

Сын: Дерябин Иван Александрович

Отец ребёнка: Дерябин Александр Федоров

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Восп: Григорий Александров, Анна Павлова Дерябина
Смерть
Неизвестно

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