Александра Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1909
Дочь: (Дерябина) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Дерябин Александр Федоров
Восп: Анастасия Павлова Дерябина
Рождение ребёнка
13.12.1911
Дочь: (Дерябина) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Дерябин Александр Федоров
Восп; дети Дмитрий и Анастасия Павловы Дерябины
Рождение ребёнка
09.04.1914
Дочь: (Дерябина) Александра Александровна
Отец ребёнка: Дерябин Александр Федоров
Рождение ребёнка
20.06.1917
Сын: Дерябин Иван Александрович
Отец ребёнка: Дерябин Александр Федоров
Восп: Григорий Александров, Анна Павлова Дерябина
Смерть
Неизвестно