Устиния Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1828
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Павлов
Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Павлов
Смерть
Неизвестно