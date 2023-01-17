Устиния Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устиния Козмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1828

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Павлов

Глухарево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Павлов

Смерть
Неизвестно
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