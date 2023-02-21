Блинов Алексей Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Алексей Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709 ст.

Отец: Блинов Родка Прохорович

Мать: Блинова Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
1732 ст.

Дочь: Машковцова Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Блинова Анна Карповна

Рождение ребёнка
1733 ст.

Дочь: Бушмелева Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Блинова Анна Карповна

Рождение ребёнка
1734 ст.

Сын: Блинов Панфил Алексеевич

Мать ребёнка: Блинова Анна Карповна

Рождение ребёнка
1737 ст.

Сын: Блинов Фрол Алексеевич

Мать ребёнка: Блинова Анна Карповна

Рождение ребёнка
1739 ст.

Сын: Блинов Евсей Алексеевич

Мать ребёнка: Блинова Анна Карповна

Рождение ребёнка
1742 ст.

Дочь: Дрягина Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Блинова Анна Карповна

Рождение ребёнка
1757 ст.

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Блинова Анна Карповна

Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Блинов Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Блинова Анна Карповна

Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Блинов Терентей Алексеевич

Мать ребёнка: Блинова Анна Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Анна Карповна

Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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