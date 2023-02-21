Блинов Алексей Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709 ст.
Отец: Блинов Родка Прохорович
Мать: Блинова Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
1732 ст.
Дочь: Машковцова Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Блинова Анна Карповна
Рождение ребёнка
1733 ст.
Дочь: Бушмелева Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Блинова Анна Карповна
Рождение ребёнка
1734 ст.
Мать ребёнка: Блинова Анна Карповна
Рождение ребёнка
1737 ст.
Мать ребёнка: Блинова Анна Карповна
Рождение ребёнка
1739 ст.
Мать ребёнка: Блинова Анна Карповна
Рождение ребёнка
1742 ст.
Дочь: Дрягина Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Блинова Анна Карповна
Рождение ребёнка
1757 ст.
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Блинова Анна Карповна
Рождение ребёнка
1759 ст.
Мать ребёнка: Блинова Анна Карповна
Рождение ребёнка
1761 ст.
Сын: Блинов Терентей Алексеевич
Мать ребёнка: Блинова Анна Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Анна Карповна
Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно