Блинов Фрол Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Фрол Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737 ст.

Дата смерти

1761 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737 ст.

Отец: Блинов Алексей Родионович

Мать: Блинова Анна Карповна

Рождение ребёнка
1752 ст.

Дочь: Евдокия Фроловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1755 ст.

Сын: Блинов Григорей Фролович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1757 ст.

Дочь: Евдокия Фроловна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1761 ст.
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