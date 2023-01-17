Блинов Фрол Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737 ст.
Дата смерти1761 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737 ст.
Отец: Блинов Алексей Родионович
Мать: Блинова Анна Карповна
Рождение ребёнка
1752 ст.
Дочь: Евдокия Фроловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1755 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1757 ст.
Дочь: Евдокия Фроловна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1761 ст.