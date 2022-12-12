Блинов Родка Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Родка Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676 ст.

Дата смерти

1730 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676 ст.

Отец: Блинов Прохорко Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1687 ст.

Сын: Блинов Антипа Родионович

Мать ребёнка: Блинова Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
1704 ст.

Дочь: Лыжина Матрона Родионовна

Мать ребёнка: Блинова Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
1704 ст.

Дочь: Евдокимова Феодосия Родионовна

Мать ребёнка: Блинова Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
1709 ст.

Сын: Блинов Алексей Родионович

Мать ребёнка: Блинова Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
1714 ст.

Сын: Блинов Никифор Родионович

Мать ребёнка: Блинова Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
1722 ст.

Сын: Блинов Леонтей Родионович

Мать ребёнка: Блинова Ирина Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1730 ст.
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