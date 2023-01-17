Блинов Панфил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734 ст.
Отец: Блинов Алексей Родионович
Мать: Блинова Анна Карповна
Рождение ребёнка
1751 ст.
Дочь: Евдокия Панфиловна
Мать ребёнка: Блинова Ефимия Андреевна
Рождение ребёнка
1753 ст.
Сын: Блинов Парамон Панфилович
Мать ребёнка: Блинова Ефимия Андреевна
Рождение ребёнка
1761 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ефимия Андреевна
Рождение ребёнка
1762 ст.
Дочь: Евдокия Панфиловна
Мать ребёнка: Блинова Ефимия Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Ефимия Андреевна
Смерть
Неизвестно