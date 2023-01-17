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Блинов Панфил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734 ст.

Отец: Блинов Алексей Родионович

Мать: Блинова Анна Карповна

Рождение ребёнка
1751 ст.

Дочь: Евдокия Панфиловна

Мать ребёнка: Блинова Ефимия Андреевна

Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Блинов Парамон Панфилович

Мать ребёнка: Блинова Ефимия Андреевна

Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Блинов Марко Панфилович

Мать ребёнка: Блинова Ефимия Андреевна

Рождение ребёнка
1762 ст.

Дочь: Евдокия Панфиловна

Мать ребёнка: Блинова Ефимия Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Ефимия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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