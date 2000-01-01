Блинова (Кожина) Ефимия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751 ст.
Дочь: Евдокия Панфиловна
Отец ребёнка: Блинов Панфил Алексеевич
Рождение ребёнка
1753 ст.
Сын: Блинов Парамон Панфилович
Отец ребёнка: Блинов Панфил Алексеевич
Рождение ребёнка
1761 ст.
Отец ребёнка: Блинов Панфил Алексеевич
Рождение ребёнка
1762 ст.
Дочь: Евдокия Панфиловна
Отец ребёнка: Блинов Панфил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно