Блинова (Кожина) Ефимия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Кожина) Ефимия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751 ст.

Дочь: Евдокия Панфиловна

Отец ребёнка: Блинов Панфил Алексеевич

Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Блинов Парамон Панфилович

Отец ребёнка: Блинов Панфил Алексеевич

Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Блинов Марко Панфилович

Отец ребёнка: Блинов Панфил Алексеевич

Рождение ребёнка
1762 ст.

Дочь: Евдокия Панфиловна

Отец ребёнка: Блинов Панфил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Панфил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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