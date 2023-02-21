Блинова (Шулятева) Анна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1732 ст.
Дочь: Машковцова Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Блинов Алексей Родионович
Рождение ребёнка
1733 ст.
Дочь: Бушмелева Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Блинов Алексей Родионович
Рождение ребёнка
1734 ст.
Отец ребёнка: Блинов Алексей Родионович
Рождение ребёнка
1737 ст.
Отец ребёнка: Блинов Алексей Родионович
Рождение ребёнка
1739 ст.
Отец ребёнка: Блинов Алексей Родионович
Рождение ребёнка
1742 ст.
Дочь: Дрягина Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Блинов Алексей Родионович
Рождение ребёнка
1757 ст.
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Блинов Алексей Родионович
Рождение ребёнка
1759 ст.
Отец ребёнка: Блинов Алексей Родионович
Рождение ребёнка
1761 ст.
Сын: Блинов Терентей Алексеевич
Отец ребёнка: Блинов Алексей Родионович
Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно