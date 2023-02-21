Блинова (Шулятева) Анна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Шулятева) Анна Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732 ст.

Дочь: Машковцова Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Блинов Алексей Родионович

Рождение ребёнка
1733 ст.

Дочь: Бушмелева Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Блинов Алексей Родионович

Рождение ребёнка
1734 ст.

Сын: Блинов Панфил Алексеевич

Отец ребёнка: Блинов Алексей Родионович

Рождение ребёнка
1737 ст.

Сын: Блинов Фрол Алексеевич

Отец ребёнка: Блинов Алексей Родионович

Рождение ребёнка
1739 ст.

Сын: Блинов Евсей Алексеевич

Отец ребёнка: Блинов Алексей Родионович

Рождение ребёнка
1742 ст.

Дочь: Дрягина Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Блинов Алексей Родионович

Рождение ребёнка
1757 ст.

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Блинов Алексей Родионович

Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Блинов Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Блинов Алексей Родионович

Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Блинов Терентей Алексеевич

Отец ребёнка: Блинов Алексей Родионович

Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Алексей Родионович

Смерть
Неизвестно
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