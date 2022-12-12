Блинова Ирина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1687 ст.
Отец ребёнка: Блинов Родка Прохорович
Рождение ребёнка
1704 ст.
Дочь: Евдокимова Феодосия Родионовна
Отец ребёнка: Блинов Родка Прохорович
Рождение ребёнка
1704 ст.
Дочь: Лыжина Матрона Родионовна
Отец ребёнка: Блинов Родка Прохорович
Рождение ребёнка
1709 ст.
Сын: Блинов Алексей Родионович
Отец ребёнка: Блинов Родка Прохорович
Рождение ребёнка
1714 ст.
Сын: Блинов Никифор Родионович
Отец ребёнка: Блинов Родка Прохорович
Рождение ребёнка
1722 ст.
Сын: Блинов Леонтей Родионович
Отец ребёнка: Блинов Родка Прохорович
Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно