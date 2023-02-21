Блинов Леонтей Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.
Отец: Блинов Родка Прохорович
Мать: Блинова Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
1742 ст.
Сын: Блинов Тимофей Леонтьевич
Мать ребёнка: Блинова Евфимия Екимовна
Рождение ребёнка
1744 ст.
Дочь: Агафия Леонтьевна
Мать ребёнка: Блинова Евфимия Екимовна
Рождение ребёнка
1750 ст.
Дочь: Марья Леонтьевна
Мать ребёнка: Блинова Евфимия Екимовна
Рождение ребёнка
1750 ст.
Мать ребёнка: Блинова Евфимия Екимовна
Рождение ребёнка
1753 ст.
Дочь: Васса Леонтьевна
Мать ребёнка: Блинова Евфимия Екимовна
Рождение ребёнка
1754 ст.
Сын: Блинов Пантелей Леонтьевич
Мать ребёнка: Блинова Евфимия Екимовна
Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно