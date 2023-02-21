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Блинов Леонтей Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: Блинов Родка Прохорович

Мать: Блинова Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
1742 ст.

Сын: Блинов Тимофей Леонтьевич

Мать ребёнка: Блинова Евфимия Екимовна

Рождение ребёнка
1744 ст.

Дочь: Агафия Леонтьевна

Мать ребёнка: Блинова Евфимия Екимовна

Рождение ребёнка
1750 ст.

Дочь: Марья Леонтьевна

Мать ребёнка: Блинова Евфимия Екимовна

Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Блинов Акинф Леонтьевич

Мать ребёнка: Блинова Евфимия Екимовна

Рождение ребёнка
1753 ст.

Дочь: Васса Леонтьевна

Мать ребёнка: Блинова Евфимия Екимовна

Рождение ребёнка
1754 ст.

Сын: Блинов Пантелей Леонтьевич

Мать ребёнка: Блинова Евфимия Екимовна

Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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