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Блинов Антипа Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687 ст.

Дата смерти

1736 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687 ст.

Отец: Блинов Родка Прохорович

Мать: Блинова Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
1722 ст.

Сын: Блинов Козьма Антипович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Козьминична

Рождение ребёнка
1724 ст.

Сын: Блинов Логин Антипович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Козьминична

Рождение ребёнка
1730 ст.

Дочь: Пластинина Ирина Антиповна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Козьминична

Рождение ребёнка
1732 ст.

Дочь: Головенкина Дарья Антиповна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Козьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евдокия Козьминична

Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1736 ст.
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