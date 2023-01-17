Блинов Антипа Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687 ст.
Дата смерти1736 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687 ст.
Отец: Блинов Родка Прохорович
Мать: Блинова Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
1722 ст.
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Козьминична
Рождение ребёнка
1724 ст.
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Козьминична
Рождение ребёнка
1730 ст.
Дочь: Пластинина Ирина Антиповна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Козьминична
Рождение ребёнка
1732 ст.
Дочь: Головенкина Дарья Антиповна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Козьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1736 ст.