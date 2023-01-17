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Блинов Никифор Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714 ст.

Дата смерти

1756 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714 ст.

Отец: Блинов Родка Прохорович

Мать: Блинова Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
1727 ст.

Дочь: Головина Катерина Никифоровна

Мать ребёнка: Блинова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1734 ст.

Сын: Блинов Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Блинова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1737 ст.

Дочь: Коковихина Акилина Никифоровна

Мать ребёнка: Блинова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1740 ст.

Сын: Блинов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Блинова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1742 ст.

Дочь: Головина Варвара Никифоровна

Мать ребёнка: Блинова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Блинов Захар Никифорович

Мать ребёнка: Блинова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1748 ст.

Сын: Блинов Феоктист Никифорович

Мать ребёнка: Блинова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1749 ст.

Дочь: Гликерия Никифоровна

Мать ребёнка: Блинова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1751 ст.

Дочь: Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Блинова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Блинов Терентей Никифорович

Мать ребёнка: Блинова Анна Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Анна Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1756 ст.
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