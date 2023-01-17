Блинов Никифор Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714 ст.
Дата смерти1756 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714 ст.
Отец: Блинов Родка Прохорович
Мать: Блинова Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
1727 ст.
Дочь: Головина Катерина Никифоровна
Мать ребёнка: Блинова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1734 ст.
Сын: Блинов Андрей Никифорович
Мать ребёнка: Блинова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1737 ст.
Дочь: Коковихина Акилина Никифоровна
Мать ребёнка: Блинова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1740 ст.
Мать ребёнка: Блинова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1742 ст.
Дочь: Головина Варвара Никифоровна
Мать ребёнка: Блинова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1744 ст.
Мать ребёнка: Блинова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1748 ст.
Сын: Блинов Феоктист Никифорович
Мать ребёнка: Блинова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1749 ст.
Дочь: Гликерия Никифоровна
Мать ребёнка: Блинова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1751 ст.
Дочь: Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Блинова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1752 ст.
Сын: Блинов Терентей Никифорович
Мать ребёнка: Блинова Анна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Анна Герасимовна
Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1756 ст.