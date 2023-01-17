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Блинов Андрей Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734 ст.

Отец: Блинов Никифор Родионович

Мать: Блинова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
1755 ст.

Дочь: Феодосья Андреевна

Мать ребёнка: Блинова Мавра Семеновна

Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Блинова Мавра Семеновна

Рождение ребёнка
1760 ст.

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Блинова Мавра Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Мавра Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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