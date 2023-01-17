Блинов Андрей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734 ст.
Рождение ребёнка
1755 ст.
Дочь: Феодосья Андреевна
Мать ребёнка: Блинова Мавра Семеновна
Рождение ребёнка
1758 ст.
Дочь: Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Блинова Мавра Семеновна
Рождение ребёнка
1760 ст.
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Блинова Мавра Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Мавра Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно