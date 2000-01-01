Блинова (Тарбеева) Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Тарбеева) Анна Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727 ст.

Дочь: Головина Катерина Никифоровна

Отец ребёнка: Блинов Никифор Родионович

Рождение ребёнка
1734 ст.

Сын: Блинов Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Блинов Никифор Родионович

Рождение ребёнка
1737 ст.

Дочь: Коковихина Акилина Никифоровна

Отец ребёнка: Блинов Никифор Родионович

Рождение ребёнка
1740 ст.

Сын: Блинов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Блинов Никифор Родионович

Рождение ребёнка
1742 ст.

Дочь: Головина Варвара Никифоровна

Отец ребёнка: Блинов Никифор Родионович

Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Блинов Захар Никифорович

Отец ребёнка: Блинов Никифор Родионович

Рождение ребёнка
1748 ст.

Сын: Блинов Феоктист Никифорович

Отец ребёнка: Блинов Никифор Родионович

Рождение ребёнка
1749 ст.

Дочь: Гликерия Никифоровна

Отец ребёнка: Блинов Никифор Родионович

Рождение ребёнка
1751 ст.

Дочь: Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Блинов Никифор Родионович

Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Блинов Терентей Никифорович

Отец ребёнка: Блинов Никифор Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Никифор Родионович

Смерть
Неизвестно
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