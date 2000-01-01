Блинова (Тарбеева) Анна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727 ст.
Дочь: Головина Катерина Никифоровна
Отец ребёнка: Блинов Никифор Родионович
Рождение ребёнка
1734 ст.
Сын: Блинов Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Блинов Никифор Родионович
Рождение ребёнка
1737 ст.
Дочь: Коковихина Акилина Никифоровна
Отец ребёнка: Блинов Никифор Родионович
Рождение ребёнка
1740 ст.
Отец ребёнка: Блинов Никифор Родионович
Рождение ребёнка
1742 ст.
Дочь: Головина Варвара Никифоровна
Отец ребёнка: Блинов Никифор Родионович
Рождение ребёнка
1744 ст.
Отец ребёнка: Блинов Никифор Родионович
Рождение ребёнка
1748 ст.
Сын: Блинов Феоктист Никифорович
Отец ребёнка: Блинов Никифор Родионович
Рождение ребёнка
1749 ст.
Дочь: Гликерия Никифоровна
Отец ребёнка: Блинов Никифор Родионович
Рождение ребёнка
1751 ст.
Дочь: Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Блинов Никифор Родионович
Рождение ребёнка
1752 ст.
Сын: Блинов Терентей Никифорович
Отец ребёнка: Блинов Никифор Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно