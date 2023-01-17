Блинов Евсей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Евсей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739 ст.

Отец: Блинов Алексей Родионович

Мать: Блинова Анна Карповна

Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Блинов Антипа Евсеевич

Мать ребёнка: Блинова Агрипина Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Большие Блины, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Агрипина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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