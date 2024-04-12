Золото Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1837
Отец: Золото Георгий Трандафилович
Мать: Золото Василиса
Бракосочетание
08.10.1863
Николаевская церковь,м/к-1863г.лист-17,зап.-31,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-18.
Рождение ребёнка
05.12.1871
Дочь: Узбек Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Золото Варвара Христофоровна
Николаевская церковь, м/к-1871г.лист-245,зап.-43,ГАДО,Ф - 426-2-1 уадр-246.
Рождение ребёнка
16.07.1872
Дочь: Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Золото Варвара Христофоровна
Рождение ребёнка
01.01.1876
Мать ребёнка: Золото Варвара Христофоровна
Николаевская церковь , м/к-1876г.лист-2,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-3
Рождение ребёнка
24.09.1878
Дочь: София Ивановна
Мать ребёнка: Золото Варвара Христофоровна
Николаевская церковь,м/к-1878г.лист-105,зап.-30,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-106.
Смерть
Неизвестно