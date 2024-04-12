(Золото) София Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.09.1878
Дата смерти01.09.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1878
Николаевская церковь,м/к-1878г.лист-105,зап.-30,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-106.
Крещение
25.09.1878
м/к-1878г.лист-105,зап.-30,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-106. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Псаломщик данного прихода-Георгий Ильич Филиппов и Полина Ильина Стреглова
Смерть
01.09.1879
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1879г.лист-176,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-177.
Похороны
03.09.1879