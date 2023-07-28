Золото Георгий Трандафилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти13.07.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1803
Отец: Золото Трандафил Ставрильевич
Мать: ?
Бракосочетание
До 1830
Жена: Золото Василиса
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Золото Василиса
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Золото Василиса
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Золото Василиса
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Золото Василиса
Смерть
13.07.1863
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Николаевская церковь,м/к-1863г.лист-22,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-23.
Похороны
15.07.1863