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Золото Георгий Трандафилович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

13.07.1863

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Золото Трандафил Ставрильевич

Мать: ?

Бракосочетание
До 1830

Жена: Золото Василиса

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Золото Захар Георгиевич

Мать ребёнка: Золото Василиса

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Золото Косьма Георгиевич

Мать ребёнка: Золото Василиса

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Золото Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Золото Василиса

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Золото Ефимий Георгиевич

Мать ребёнка: Золото Василиса

Смерть
13.07.1863
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Николаевская церковь,м/к-1863г.лист-22,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-23.
Похороны
15.07.1863