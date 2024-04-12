Узбек (Золото) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Узбек (Золото) Матрона Ивановна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

05.12.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
05.12.1871

Отец: Золото Иван Георгиевич

Мать: Золото Варвара Христофоровна

Николаевская церковь, м/к-1871г.лист-245,зап.-43,ГАДО,Ф - 426-2-1 уадр-246.
Крещение
12.12.1871
м/к-1871г.лист-245,зап.-43,ГАДО,Ф - 425-2-1 кадр-246. | Godparents:Сего прихода пономарь Георгий Филиппов и города Таганрога чиновник-титулярный советник Харлампий Филиппов и жена его Екатерина Стефан... Показать все
Бракосочетание
28.10.1896

Муж: Узбек Харлампий Николаевич

Николаевская церковь , м/к-1896г.лист-146,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-147.
Смерть
Неизвестно
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