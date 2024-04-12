Золото Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1876
Дата смерти06.05.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1876
Николаевская церковь , м/к-1876г.лист-2,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-3
Крещение
03.01.1876
Николаевская церковь , м/к-1876г.лист-2,зап.-1,ГАДО,Ф -- 426-2-3 кадр 3 | Godparents:Новокаракубские поселяне: псаломщик данного прихода Георгий Ильич Филиппов и вдова,умершего священника Евгения Харл... Показать все
Бракосочетание
16.10.1895
Жена: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь , м/к-1895г.лист-93,зап.-14,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-94.
Рождение ребёнка
02.12.1895
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь , м/к-1895г.лист-83,зап.-72,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-86.
Рождение ребёнка
04.05.1897
Сын: Золото Николай Васильевич
Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-8,зап.-27,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-9.
Рождение ребёнка
08.06.1902
Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-80,зап.-37,ГДО,Ф - 426-2-9 кадр-80.
Рождение ребёнка
17.06.1904
Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-15,зап.-35,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-16.
Рождение ребёнка
03.02.1906
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-150,зап.-7,ГАДО,Ф - 426 -2-10 кадр-154.
Рождение ребёнка
27.06.1910
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-25,зап.-56,57,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-229.
Рождение ребёнка
27.06.1910
Дочь: Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1910г.лист-25,зап.56,57,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-229.
Рождение ребёнка
01.06.1912
Мать ребёнка: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь , м/к-1912г.лист-22,зап.-56,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-23.
Военная служба
06.05.1915
Лютка, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Мл.унтерофицер,музыкант 10-го Новоингерманландского полка. РГВИА, Ф - 16196-1-173389
Смерть
06.05.1915