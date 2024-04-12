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Золото Василиса

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

10.11.1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1830

Муж: Золото Георгий Трандафилович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Золото Захар Георгиевич

Отец ребёнка: Золото Георгий Трандафилович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Золото Косьма Георгиевич

Отец ребёнка: Золото Георгий Трандафилович

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Золото Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Золото Георгий Трандафилович

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Золото Ефимий Георгиевич

Отец ребёнка: Золото Георгий Трандафилович

Смерть
10.11.1875
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Николаевская церковь,м/к-1875г.лист-140,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-2-2 кадр-137
Похороны
12.11.1875
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