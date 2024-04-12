Золото Василиса
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти10.11.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Бракосочетание
До 1830
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Золото Георгий Трандафилович
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Золото Георгий Трандафилович
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Золото Георгий Трандафилович
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Золото Георгий Трандафилович
Смерть
10.11.1875
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Николаевская церковь,м/к-1875г.лист-140,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-2-2 кадр-137
Похороны
12.11.1875