Куракина (Нестерова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.01.1952
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нестеров Евстафий
Мать: Нестерова Фёкла
Рождение ребёнка
1922
Сын: Куракин Николай
Отец ребёнка: Куракин Фёдор
Рождение ребёнка
1924
Сын: Иван
Отец ребёнка: Куракин Фёдор
Рождение ребёнка
25.04.1926
Дочь: Кузина (Куракина) Мария
Отец ребёнка: Куракин Фёдор
Рождение ребёнка
1928
Сын: Куракин Алексей
Отец ребёнка: Куракин Фёдор
Рождение ребёнка
24.04.1930
Дочь: Васильева (Куракина) Елизавета
Отец ребёнка: Куракин Фёдор
Рождение ребёнка
1932
Сын: Куракин Никита
Отец ребёнка: Куракин Фёдор
Смерть
25.01.1952
Тула, город Тула, Тульская область