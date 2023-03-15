Куракина (Нестерова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Нестерова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нестеров Евстафий

Мать: Нестерова Фёкла

Рождение ребёнка
1922

Сын: Куракин Николай

Отец ребёнка: Куракин Фёдор

Рождение ребёнка
1924

Сын: Иван

Отец ребёнка: Куракин Фёдор

Рождение ребёнка
25.04.1926

Дочь: Кузина (Куракина) Мария

Отец ребёнка: Куракин Фёдор

Рождение ребёнка
1928

Сын: Куракин Алексей

Отец ребёнка: Куракин Фёдор

Рождение ребёнка
24.04.1930

Дочь: Васильева (Куракина) Елизавета

Отец ребёнка: Куракин Фёдор

Рождение ребёнка
1932

Сын: Куракин Никита

Отец ребёнка: Куракин Фёдор

Смерть
25.01.1952
Тула, город Тула, Тульская область

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