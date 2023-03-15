Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Куракин Фёдор

Мать: Куракина Прасковья

Смерть
Неизвестно
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