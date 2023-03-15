Куракин Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куракин Борис
Мать: Куракин ?
Рождение ребёнка
1922
Сын: Куракин Николай
Мать ребёнка: Куракина Прасковья
Рождение ребёнка
1924
Сын: Иван
Мать ребёнка: Куракина Прасковья
Рождение ребёнка
25.04.1926
Дочь: Кузина Мария
Мать ребёнка: Куракина Прасковья
Рождение ребёнка
1928
Сын: Куракин Алексей
Мать ребёнка: Куракина Прасковья
Рождение ребёнка
24.04.1930
Дочь: Васильева Елизавета
Мать ребёнка: Куракина Прасковья
Россия
Рождение ребёнка
1932
Сын: Куракин Никита
Мать ребёнка: Куракина Прасковья