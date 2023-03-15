Куракин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуракин Фёдор

Куракин Фёдор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куракин Борис

Мать: Куракин ?

Рождение ребёнка
1922

Сын: Куракин Николай

Мать ребёнка: Куракина Прасковья

Рождение ребёнка
1924

Сын: Иван

Мать ребёнка: Куракина Прасковья

Рождение ребёнка
25.04.1926

Дочь: Кузина Мария

Мать ребёнка: Куракина Прасковья

Рождение ребёнка
1928

Сын: Куракин Алексей

Мать ребёнка: Куракина Прасковья

Рождение ребёнка
24.04.1930

Дочь: Васильева Елизавета

Мать ребёнка: Куракина Прасковья

Россия
Рождение ребёнка
1932

Сын: Куракин Никита

Мать ребёнка: Куракина Прасковья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close