Куракин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуракин Борис

Куракин Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куракин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куракин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куракина) Анна Борисовна

Мать ребёнка: Куракин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куракин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куракин Василий Борисович

Мать ребёнка: Куракин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куракин Фёдор

Мать ребёнка: Куракин ?

Смерть
Неизвестно

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