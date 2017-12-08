Васильева (Куракина) Елизавета
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.04.1930
Дата смерти08.12.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1930
Отец: Куракин Фёдор
Мать: Куракина Прасковья
Россия
Рождение ребёнка
20.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Юрий
Рождение ребёнка
25.06.1959
Дочь: Ртищева Ольга
Отец ребёнка: Васильев Юрий
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Юрий
Смерть
08.12.2017
Молоково, Россия
Пансионат