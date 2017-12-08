Васильева (Куракина) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Куракина) Елизавета

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Место рождения

Россия

Дата рождения

24.04.1930

Дата смерти

08.12.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1930

Отец: Куракин Фёдор

Мать: Куракина Прасковья

Россия
Рождение ребёнка
20.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Юрий

Рождение ребёнка
25.06.1959

Дочь: Ртищева Ольга

Отец ребёнка: Васильев Юрий

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Юрий

Смерть
08.12.2017
Молоково, Россия
Пансионат
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