Кузина (Куракина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1926
Дата смерти04.07.2007
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1926
Отец: Куракин Фёдор
Мать: Куракина Прасковья
Рождение ребёнка
01.01.1951
Сын: Кузин Валерий
Отец ребёнка: Кузин Александр
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузин Александр
Смерть
04.07.2007