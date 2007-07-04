Кузина (Куракина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Куракина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1926

Дата смерти

04.07.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1926

Отец: Куракин Фёдор

Мать: Куракина Прасковья

Рождение ребёнка
01.01.1951

Сын: Кузин Валерий

Отец ребёнка: Кузин Александр

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузин Александр

Смерть
04.07.2007
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