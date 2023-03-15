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Куракин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Куракин Фёдор

Мать: Куракина Прасковья

Смерть
1945
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