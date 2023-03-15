Нестеров Евстафий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нестеров Данил
Мать: Нестерова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куракина (Нестерова) Прасковья
Мать ребёнка: Нестерова Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова (Нестерова) Мария
Мать ребёнка: Нестерова Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малкин (Нестерова) Матрёна
Мать ребёнка: Нестерова Фёкла
Смерть
Неизвестно