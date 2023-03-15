Нестеров Евстафий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеров Евстафий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нестеров Данил

Мать: Нестерова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куракина (Нестерова) Прасковья

Мать ребёнка: Нестерова Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова (Нестерова) Мария

Мать ребёнка: Нестерова Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малкин (Нестерова) Матрёна

Мать ребёнка: Нестерова Фёкла

Смерть
Неизвестно

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