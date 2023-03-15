Малкин (Нестерова) Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкин (Нестерова) Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нестеров Евстафий

Мать: Нестерова Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малкин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малкина (Малкина) Анна

Отец ребёнка: Малкин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малкин Николай

Отец ребёнка: Малкин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малкина (Малкина) Валентина

Отец ребёнка: Малкин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малкин ?

Смерть
Неизвестно

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