Малкин (Нестерова) Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нестеров Евстафий
Мать: Нестерова Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малкин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малкина (Малкина) Анна
Отец ребёнка: Малкин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малкин Николай
Отец ребёнка: Малкин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малкина (Малкина) Валентина
Отец ребёнка: Малкин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малкин ?
Смерть
Неизвестно