Нестерова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеров Евстафий
Отец ребёнка: Нестеров Данил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеров ?
Отец ребёнка: Нестеров Данил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антипова баба Хрестя
Отец ребёнка: Нестеров Данил
Смерть
Неизвестно