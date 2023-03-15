Антипова (Нестерова) баба Хрестя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нестеров Данил
Мать: Нестерова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антипов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антипов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипов Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Антипов Митрофан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипов Митрофан
Смерть
Неизвестно